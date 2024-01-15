Ломаченко и Камбосос договорились о поединке: когда и где состоится бой

15 января 2024, 14:26
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Источник:

lomus_official

Стало известно, когда и где состоится бой Ломаченко – Камбосос. Боксеры обнародовали дату встречи.

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос договорились о поединке. Бой состоится в австралийском Перте 12 мая.

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Когда состоится бой Ломаченко – Камбосос

Напомним, что на кону в этом поединке будет титул IBF в легком весе.

"С Богом. Мир всем", – написал Ломаченко, опубликовав в инстаграмме афишу боя.

Камбосос в своих соцсетях также сообщил о договоренности, опубликовав соответствующее сообщение.

"Два воина в битве на век за титул чемпиона мира в легком весе в Австралии. Желаем тебе здоровья в лагере. До скорой встречи", – написал он.

Что известно о предыдущих встречах боксеров

  • Напомним, что боксеры планировали встретиться ранее в 2022 году, но бой был отменен из-за полномасштабного вторжения. Тогда Ломаченко решил остаться в Украине.
  • Это будет первое сражение Ломаченко с мая 2023 года, когда он проиграл Дэвину Хейни, защитившему титулы WBA, WBC, WBO и IBF.
  • Камбосос в последний раз выступал летом, где он победил Макси Хьюза после двух проигранных боев против Хэйни в 2022 году, потеряв звание чемпиона мира в легком весе.
     
Автор: Юрій Семенюк