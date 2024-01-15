Ломаченко и Камбосос договорились о поединке: когда и где состоится бой
15 января 2024, 14:26Читати новину українською
Источник:lomus_official
Стало известно, когда и где состоится бой Ломаченко – Камбосос. Боксеры обнародовали дату встречи.
Василий Ломаченко и Джордж Камбосос договорились о поединке. Бой состоится в австралийском Перте 12 мая.
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Когда состоится бой Ломаченко – Камбосос
Напомним, что на кону в этом поединке будет титул IBF в легком весе.
"С Богом. Мир всем", – написал Ломаченко, опубликовав в инстаграмме афишу боя.
Камбосос в своих соцсетях также сообщил о договоренности, опубликовав соответствующее сообщение.
"Два воина в битве на век за титул чемпиона мира в легком весе в Австралии. Желаем тебе здоровья в лагере. До скорой встречи", – написал он.
Что известно о предыдущих встречах боксеров
- Напомним, что боксеры планировали встретиться ранее в 2022 году, но бой был отменен из-за полномасштабного вторжения. Тогда Ломаченко решил остаться в Украине.
- Это будет первое сражение Ломаченко с мая 2023 года, когда он проиграл Дэвину Хейни, защитившему титулы WBA, WBC, WBO и IBF.
- Камбосос в последний раз выступал летом, где он победил Макси Хьюза после двух проигранных боев против Хэйни в 2022 году, потеряв звание чемпиона мира в легком весе.