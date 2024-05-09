Бой Ломаченко – Камбосос: анонс и все самое главное о чемпионском поединке

Василий Ломаченко попытается вернуться на боксерский олимп легкого дивизиона. В поединке против экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа украинец поборется за титул IBF.

Украинский боксер Василий Ломаченко не собирается вешать перчатки на гвоздь. Победа над Камбососом в титульном поединке откроет путь 36-летнему спортсмену к заветному абсолютному чемпионству. Все самое главное, что стоит знать об этом бое читайте в материале 24 Канала.

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Где и когда состоится бой Ломаченко – Камбосос

В воскресенье, 12 мая в австралийском городе Перт состоится бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Выход боксеров на ринг ожидается примерно в 7:00 по киевскому времени.

Боксерское шоу будет принимать "Перт Арена", расположенная в центре города. Зал спортивного сооружения рассчитан на 14 тысяч зрителей.

Во время профессиональной карьеры Ломаченко еще ни разу не проводил поединки в Австралии. Поэтому бой на пятом континенте станет дебютным для боксера из Украины.

Чемпионский пояс

На кону поединка будет вакантный чемпионский пояс IBF в легком весе. Ранее им владел абсолютный чемпион мира Девин Хейни. Однако американец решил сменить дивизион, а потому титул оказался вакантным.

Обладатель титула IBF получит возможность провести объединительный бой за следующий пояс.

Бой Ломаченко – Камбосос / инстаграм боксера

Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос

В Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Василия Ломаченко с Джорджем Камбососом. Чемпионский поединок можно будет посмотреть в эфире британского канала Sky Sports и американского ESPN+. Месячная подписка на канал ESPN+ стоит 11 долларов.

В Украине эксклюзивно бой покажут на официальных страницах Top Rank в ютубе и фейсбуке. Так что поклонники бокса смогут вживую наблюдать за поединком.

На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция боя Ломаченко – Камбосос. Также вашему вниманию будут предоставлены самые интересные моменты поединка и видеообзор.

Очередной шанс для Ломы: с чем боксеры подходят к поединку

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос должны были провести бой в 2022 году. Тогда стороны почти договорились о поединке. На тот момент австралиец был абсолютным чемпионом мира и владел всеми поясами легкого дивизиона.

Однако полномасштабная агрессия России против Украины перечеркнула все планы. Ломаченко остался в Украине и вступил в ряды теробороны родного Белгород-Днестровского. А Камбосос встретился в ринге против Дэвина Хейни, которому проиграл все пояса и звание абсолюта. Реванш между боксерами завершился с тем же результатом.

Василий Ломаченко возобновил карьеру в 2023 году. Промоутеры организовали ему бой за абсолют против Хейни. Однако по итогам боя судьи отдали победу американцу. Многие эксперты и специалисты считают это решение довольно спорным. Все попытки провести реванш завершились ничем.

Ломаченко проиграл Хейни / Getty Images

В конце ноября 2023 года Хейни решил сменить весовой дивизион и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO. Поэтому Ломаченко и Камбосос получили возможность завоевать вакантный титул IBF.

Летом 2023 года Камбосос закрыл поражение от Хейни победой над Макси Хьюзом и получил второстепенный титул IBO в легком весе.

Статистика боксеров накануне боя

На профессиональном ринге Василий Ломаченко провел 20 поединков. Он одержал 17 побед, в том числе 11 нокаутом. Три поединка завершились поражениями: от Орландо Салидо (2014), Теофимо Лопеса (2020) и Девина Хейни (2023).

В послужном списке Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) в 23 поединках. 30-летний боксер потерпел два поражения – оба от Дэвина Хэйни (2022 год).

Большинство экспертов в чемпионском поединке отдают предпочтение Ломаченко. Украинец имеет большой опыт, хорошую технику. Впрочем, Камбосос тоже непростой соперник, который обладает сильным ударом. Кроме того, австралиец на шесть лет моложе за Лому. Однако только бой покажет, кто из них одержит победу.