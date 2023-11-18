Человеческие разговоры: менеджер Ломаченко пролил свет на бой украинца против Камбососа

В середине ноября 2023 появилась информация о возвращении на ринг Василия Ломаченко. Его соперником станет бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос.

Их встреча должна была состояться еще раньше, если бы 24 февраля 2022 Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда Василий Ломаченко отказался от боя против Джорджа Камбососа для защиты родной страны. Однако тогда этот бой мог иметь статус за звание абсолюта в легком весе, которым тогда еще владел австралиец.

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Опровержение слухов по бою Ломаченко – Камбосос

Ожидается, что бой Ломаченко – Камбосос может состояться весной 2024 года. Также называли февраль того же следующего года.

Однако менеджер украинца Эгис Климав решил несколько снизить эйфорию от этих слухов и расставить все точки над "і". По словам представителя Ломаченко, нет официального подтверждения о бое его клиента с австралийцем.

Также Климас опроверг информацию об уходе Ломаченко на пенсию. Эти же слухи раньше опроверг и глава Top Rank Боб Арум.

Многие говорят, и вы не можете их остановить. Ничего не подтверждено, просто люди говорят. Ломаченко никогда не говорил, что собирается уходить на пенсию. Он просто сказал, что ему нужно немного отдохнуть до конца года. Он обязательно вернется,

– заявил Климас.

Напомним, что последний раз Ломаченко выходил в ринг 21 мая 2023 года, когда получил возможность подраться за абсолют против его действующего обладателя Девина Хейни. Поединок длился все 12 раундов, а судьи отдали победу американцу. Хотя их решение было достаточно спорным и возмутило большинство в боксерском сообществе. Ведь Ломаченко гораздо лучше боксировал в ту ночь.

Василий не раз уверял, что ждет реванша с Хейни, но американский боксер играет в молчание. Украинец уверял, что Девин не даст ему второго шанса из-за того, что боится сражаться против него снова.