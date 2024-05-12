Ломаченко – Камбосос: известны судейские записки титульного боя

Василий Ломаченко провел отличный бой против Джорджа Камбососа. Украинский боксер доминировал еще с первого раунда и заслуженно победил.

Австралийский боксер продержался неполных раундов и был отправлен в нокаут. У Ломаченко прошла мощная комбинация, которая закончилась падением Камбососа и окровавленным лицом соперника, сообщает 24 Канал.

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Подсчеты судей

Джордж поднялся на ноги, но уже через несколько секунд снова оказался на настиле ринга. В тот момент команда австралийца выбросила в ринг белое полотенце, что сигнализировало о прекращении боя.

Василий Ломаченко завоевал титул IBF в Австралии.

После поединка в соцсетях появились судейские записки после 10-ти полных раундов. Все трое судей отдали победу Ломаченко. Даже если бы бой длился все 12 раундов, то единогласная победа была бы в пользу украинца – 99:91, 98:92 и 99:91.

Интересно, что первый судья отдал только один стартовый раунд Камбососу. Второй усмотрел преимущество австралийца в 3-м и 6-м раундах. А вот третий рефери тоже 6-й раунд зафиксировал за австралийским боксером.



Судейские записки боя Ломаченко – Камбосос / Фото Top Rank

Отметим, что эта победа стала первой досрочной для Ломаченко с июня 2021-го года. Теперь Василий будет наслаждаться отдыхом в кругу родных.