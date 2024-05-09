Не моргали три минуты: Ломаченко и Камбосос провели дуэль взглядов – увлекательное видео

В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.

Сейчас оба претендента уже находятся в Австралии, где выходят на финишную прямую своей подготовки. 9 мая прошла пресс-конференция боксеров.

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Боксеры не отводили друг от друга взгляд

На пресс-конференции Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа прошла битва взглядов. Боксеры не отводили друг от друга взгляд и не моргали целых три минуты.

Дуэль взглядов Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа: смотрите видео

Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хейни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хэйни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.

Отметим, что в Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.