"Привезем правильных ребят": Камбосос будет готовиться к Ломаченку с "российскими киллерами"

В среду, 31 января, было официально объявлено о проведении титульного боксерского боя в легком весе. За чемпионский пояс IBF будут соревноваться Василий Ломаченко и Джордж Камбосос.

Чемпионская битва состоится 12 мая в австралийском Перте. Она стала возможной из-за перехода Дэвина Хэйни в другую весовую категорию, что сделало вакантными пояса, которыми владел американец.

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Особенности подготовки к Ломаченку

Именно против украинца Девин Хейни одержал последнюю победу в легком весе, защитив статус абсолютного чемпиона мира. Тогда результат вызвал немало споров, ведь Василий Ломаченко выглядел убедительнее, по мнению многих экспертов.

Джордж Камбосос, который был предыдущим абсолютом до американца, рассказал о своей будущей подготовке к бою. Австралиец заявил, что к битве с украинским оппонентом ему будут помогать готовиться россияне.

У меня очень хороший тренер – Антон, один из главных олимпийских тренеров России. К нам приедут российские киллеры. Бывшие советские киллеры приедут, чтобы проверить меня и дать мне возможность должным образом подготовиться.

Очевидно, я проделал много работы в Америке, но на данном этапе мне не нужна Америка для моего лагеря. Мой стиль нужно оттачивать против ребят, которые имеют тот европейский, российский стиль, тот советский стиль, украинский стиль. Это то, что мне нужно.

Я имею тренера, который... Это его хлеб с маслом, он знает этот стиль и знает спарринг-партнеров. Мы привезем правильных ребят в Австралию", – сказал Камбосос.

. Последний свой бой австралиец провел 22 июля 2023 года против Макси Хьюза. Бой продлился все 12 раундов, победу праздновал Джордж Камбосос – 114:114, 117:111, 115:113.