Скандальный Ломаченко готовится к бою за абсолют: когда и где боксер сразится с Хэйни
Источник:ESPN Ringside
Стало известно, что Василий должен провести бой с абсолютным чемпионом в легком весе уже через три месяца. Правда, будут ли украинцы поддерживать Ломаченко, пока сложно сказать.
В октябре прошлого года Василий Ломаченко вернулся на ринг после почти годовой паузы. Украинец преодолел Джемейна Ортиса и открыл себе путь к бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе.
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Пока все титулы в этом дивизионе принадлежат американцу Дэвину Хэйни. В прошлом году он дважды избил австралийца Джорджа Камбососа и продолжил свою карьеру без поражений (29 побед в 29 боях, 15 из них - нокаутом).
В Лас-Вегасе по поясам
Именно Ломаченко и должен стать следующим претендентом на все принадлежащие Хэйни пояса. Журналист Майк Коппинджер поделился инсайдом по дате и месту проведения боя. По его информации, Василий и Девин должны сойтись в ринге 20 мая 2023 года.
Поединок должен пройти в Лас-Вегасе, США. Напомним, что Ломаченко провел за свою карьеру 19 боев, выиграв 17 из них и дважды проиграв. С 2018 по 2020 год украинец был обладателем трех чемпионских поясов – WBA (Super), WBO и The Ring.
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К слову, сейчас Ломаченко ассоциируется не с боксерской карьерой. Несмотря на войну в Украине, спортсмен занимается пропагандой УПЦ МП и прославлением московских попов, которые оправдывают Россию в геноциде украинцев.
Как Ломаченко вредит Украине:
- Ломаченко представляет угрозу национальной безопасности Украины из-за своей деструктивной публичной деятельности. Фактически через год после полномасштабного вторжения России он продолжает распространять нарративы, выгодные Кремлю..
- Российская пропаганда в Украине льется не только из кремлевских телеграмм, но и от украинского спортсмена с самой большой аудиторией в инстаграмме. Следовательно, напрашивается вывод, что московские попы умело используют Ломаченко не только в своих интересах, но и России.
- Параллельно Ломаченко как спортсмен представляет Украину на международном уровне. Однако та вред, который он причиняет Украине российскими нарративами, очевидно больше пользы от его выступлений за границей.
- От Ломаченко массово отрекаются украинские болельщики бокса и даже его бывшие партнеры по сборной Украины. К примеру, Тарас Шелестюк сказал, что его не интересуют бои Василия.