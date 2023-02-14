Стало известно, что Василий должен провести бой с абсолютным чемпионом в легком весе уже через три месяца. Правда, будут ли украинцы поддерживать Ломаченко, пока сложно сказать.

В октябре прошлого года Василий Ломаченко вернулся на ринг после почти годовой паузы. Украинец преодолел Джемейна Ортиса и открыл себе путь к бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

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Пока все титулы в этом дивизионе принадлежат американцу Дэвину Хэйни. В прошлом году он дважды избил австралийца Джорджа Камбососа и продолжил свою карьеру без поражений (29 побед в 29 боях, 15 из них - нокаутом).

В Лас-Вегасе по поясам

Именно Ломаченко и должен стать следующим претендентом на все принадлежащие Хэйни пояса. Журналист Майк Коппинджер поделился инсайдом по дате и месту проведения боя. По его информации, Василий и Девин должны сойтись в ринге 20 мая 2023 года.

Поединок должен пройти в Лас-Вегасе, США. Напомним, что Ломаченко провел за свою карьеру 19 боев, выиграв 17 из них и дважды проиграв. С 2018 по 2020 год украинец был обладателем трех чемпионских поясов – WBA (Super), WBO и The Ring.

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К слову, сейчас Ломаченко ассоциируется не с боксерской карьерой. Несмотря на войну в Украине, спортсмен занимается пропагандой УПЦ МП и прославлением московских попов, которые оправдывают Россию в геноциде украинцев.

Как Ломаченко вредит Украине: