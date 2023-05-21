Ломаченко – Хейни: полное видео боя без спойлеров

21 мая 2023, 09:23
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Василий Ломаченко провел бой против Дэвина Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Полное видео боя Ломаченко – Хейни смотрите на сайте 24 Канала.

Бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоялся в Лас-Вегасе. Он был последним на вечере бокса. На кону было звание абсолютного чемпиона мира, которым владел Хэйни.

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Видео боя Ломаченко – Хейни (начало с 3:45:00)

 

Автор: Ігор Саджениця