Ломаченко – Хейни: полное видео боя без спойлеров
21 мая 2023, 09:23Читати новину українською
Василий Ломаченко провел бой против Дэвина Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Полное видео боя Ломаченко – Хейни смотрите на сайте 24 Канала.
Бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоялся в Лас-Вегасе. Он был последним на вечере бокса. На кону было звание абсолютного чемпиона мира, которым владел Хэйни.
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Видео боя Ломаченко – Хейни (начало с 3:45:00)