Ломаченко – Хейни: полное видео боя без спойлеров

Бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоялся в Лас-Вегасе. Он был последним на вечере бокса. На кону было звание абсолютного чемпиона мира, которым владел Хэйни.

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Важно! Для тех, кто хочет полностью просмотреть весь бой между Ломаченко и Хейни, мы публикуем его. Кроме того, в этой новости не будет указано, как закончилось это бой, чтобы не испортить впечатление для фанатов бокса или тех, кто хочет сначала его посмотреть без спойлеров.

Для тех, кто хочет знать, кто стал победителем – можно перейти по ссылке. А видео лучших моментов боя Ломаченко – Хейни можно посмотреть в этой новости.