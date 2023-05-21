Ломаченко проиграл Хейни решением судей: какие оценки они выставили за этот бой

Василий Ломаченко провел бой против Дэвина Хейни за звание абсолютного чемпиона мира. Ломаченко проиграл решением судей.

Ломаченко и Хейни провели довольно близкий бой, но 12 раундов оказалось недостаточно, чтобы досрочно определить победителя. Это пришлось делать судьям.

К теме Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Хейни одержал победу единогласным решением судей – дважды 115:113 и 116:112.

По мнению трех судей, Ломаченко победил соперника во втором и одиннадцатом раундах. Еще двое судей отдали предпочтение Ломаченко в восьмом и десятом раундах.

Достойно внимания Вспомнил о стране и церкви, – что сказал Ломаченко после поражения в бою против Хэйни

В первом, четвертом, пятом, девятом и двенадцатом раундах все трое судей отдали предпочтение Хейни.



Судейские записки боя Ломаченко – Хейни / фото twitter.com/DanRafael1