Ломаченко – Хейни: где смотреть онлайн бой за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 21 мая Василий Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против американца Дэвина Хейни. Бой будет доступен для просмотра онлайн.

Ломаченко получил второй шанс стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Предыдущий был, когда он проводил бой против Теофимо Лопеса. Но этот поединок закончился поражением для Ломаченко, а затем и потерей тех чемпионских поясов, которые у него были.

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Теперь же Ломаченко проведет бой против Дэвина Хейни, который и является абсолютным чемпионом мира. Чемпионские пояса он отобрал у Джорджа Камбососа (и даже после этого провел защиту в бою против него). Камбосос же победил именно Лопеса.

Однако бой Ломаченко – Хейни пока официально в Украине транслировать не планируют. До этого боксерские поединки такого уровня в Украине транслировались на платформе Megogo. Те же бои Ломаченко против Лопеса, Накатани, Комми и Ортиса транслировались именно там. Однако бой против Хэйни в компании решили не транслировать.

"Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса", – говорится в заявлении Megogo.

За две недели до боя кто-то в Украине решит выкупить права на трансляцию – пока неизвестно. Не так много каналов или платформ готовы вложить деньги в это, а времени на продвижение такой трансляции не так уж много.

Кто покажет бой Ломаченко – Хейни

Но без трансляции боя Ломаченко против Хэйни не обойдется. Сам бой состоится в США (на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе). А официальным транслятором боя является ESPN+. Однако сам бой для зрителей в США будет доступен только по системе PPV (pay-per-view, платы и смотри). И цена за такой доступ к трансляции – 59,99 доллара. Например, самый дешевый билет на бой стоит 59 долларов. А организаторы уже продали 13 тысяч билетов на поединок (в общей сложности арена вмещает 17 тысяч зрителей).

В Великобритании трансляция боя Ломаченко – Хейни состоится на Sky Sports. В отличие от США, здесь с подписчиков решили не брать дополнительную плату за просмотр этого боя.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Сам бой будет последним на вечере бокса в Лас-Вегасе. Поэтому выход боксеров на ринг следует ожидать около 05:00 – 06:00 по Киеву уже 21 мая.