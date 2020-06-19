Чемпион мира по трем версиям (WBC, WBA, WBO) Василий Ломаченко не перестает удивлять болельщиков подготовкой к предстоящим поединкам. Украинец увлекается игрой в хоккей.
Ролик с тренировочного хоккейного матча выложил luckypunchnet в Instagram. Василий Ломаченко сочетает боксерские тренировки с товарищеским хоккейным поединком.
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Ломаченко провел матч со своей любимой командой. Боксеру даже удалось однажды отличиться в воротах соперника.