Спорт или бизнес: известный промоутер о бое Ломаченко и Дэвиса: как он думает о бое Ломаченко и Дэвиса

После победы над Камбососом украинский боксер выбрал следующего соперника. В поединке сойдутся Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис.

В мае 2024 года Василий Ломаченко провел чемпионский поединок в легком весе. Украинский боксер в 11 раунде фантастическим ударом отправил австралийца Камбососа в нокаут, и завоевал титул чемпиона по версии IBF и IBO.

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Почему Дэвис, а не Шакур

Популярный промоутер Боб Арум прокомментировал из-за чего бой между Ломаченко и Шакуром не удалось организовать. Он рассказал, что Шакур считает, кроме себя, других боксеров марионетками. По его мнению спортсмены делают все, что скажет промоутер.

Бой с Дэвисом – это больше денег. Это больший бой. Бойцы занимаются этим бизнесом, чтобы зарабатывать деньги, и вы не можете их в этом обвинять. Зачем принимать бой, который не принесет им столько же, сколько бой, который принесет им двойную прибыль,

– заявил Арум.

Американский боксер считает себя свободным в том, чтобы выбирать себе соперников. Василий Ломаченко по мнению Арума более независимый, чем Шакур, но доказать это боксеру очень трудно.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу потерял все свои пояса (WBO, WBC и WBA).

Популярный американский журнал The Ring выставил вакантный пояс на поединок между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом. Титульный бой между украинцем и американцем может состояться в конце 2024 года.