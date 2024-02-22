Ломаченко далеко позади: Беринчик возглавил рейтинг WBO

Украинский боксер Денис Беринчик поднялся на первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации. Зато другой звездный украинец Василий Ломаченко не входит даже в топ-15.

Украинский боксер Денис Беринчик поднялся на первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации. Отныне Беринчик официально является обязательным претендентом на титул WBO.

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Именно за этот титул 35-летний украинец будет драться против 29-летнего мексиканца Эмануэля Наваррете. В случае победы Беринчик впервые станет чемпионом мира среди профессионалов.

Напомним, что сейчас Денис Беринчик владеет поясом интернационального чемпиона WBO, который он получил в 2018 году. С тех пор украинец 8 раз успешно защищал этот титул.

Рейтинг WBO в легком весе

Денис Беринчик Анхель Фиерро Уильям Сепеда Фрэнк Мартин Рэймонд Мураталла

Василий Ломаченко, который был первым в этом рейтинге, выпал из топ-15. 12 мая он будет боксировать с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF.

Предыдущий бой Беринчика состоялся в августе 2023 года, тогда он в андеркарде боя Александра Усика победил единогласным решением судей шведа Энтони Йигита. Всего на профи-ринге Денис провел 18 поединков, в которых одержал все победы, из которых 9 нокаутом.