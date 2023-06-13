Так можно и вкус триумфа потерять: Месси признался сыграет ли он на чемпионате мира-2026

Аргентинский футболист выиграл практически все, что могло за свою карьеру. Но вот он не уверен или готов продолжать торжествовать.

Лионель Месси, скорее всего, не примет участия в розыгрыше предстоящего Кубка мира. Для своих болельщиков он останется "непобедимым" игроком.

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Надо иметь меру

Слухи об уходе Лионеля Месси из Аргентины ходили и раньше, поскольку футболист заявлял, что он покинет национальную команду после завершения Мундиаля в Катаре. Однако триумф "бело-голубых" на чемпионате мира изменил мнение многократного обладателя "Золотого мяча". Сначала Месси отправился на товарищеские матчи сборной Аргентины, потому что хотел сыграть в футболке латиноамериканской страны в качестве чемпиона мира. Тогда вся Аргентина безумно отпраздновала победу своей страны.

Пока Лионель Месси, который постепенно уже избавляет футбольный градус вокруг себя ( перейдя из ПСЖ в Интер Майами ), снова отправился на товарищеские матчи со своей национальной командой. Аргентину ждут неофициальные поединки против команд из Австралии и Индонезии. Однако такая активность Лионеля в состоянии "бело-голубых" не обещает, что он примет участие в розыгрыше Кубка мира в 2026 году. К моменту следующего чемпионата мира Месси уже исполнится 38 лет, футболист не собирается больше соревноваться на Мундиале. ЧМ-2022 в Катаре стал для него последним.

Как я уже говорил раньше, я не думаю, что буду участвовать в следующем чемпионате мира. Я не изменил своего мнения на этот счет. Я хотел бы быть там, чтобы увидеть это, но я не собираюсь участвовать,

– твердо сказал Месси.

Напомним, что Интер Майами всеми силами пытался получить Лионеля в свое распоряжение. Более того, между клубами МЛС была договоренность, что все коллективы лиги США готовы разделить между собой зарплату аргентинца, чтобы Месси перешел в любой американский коллектив. Это все нужно для того, чтобы аргентинская звезда стала "афишей" для США, которая примет предстоящий чемпионат мира-2026 вместе с Мексикой и Канадой.