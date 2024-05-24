ЛНЗ – Ворскла 1:0

Гол: Тилль, 16

В первом круге УПЛ команды не смогли определить сильнейшего и сыграли в ничью (0:0). ЛНЗ и Ворскла находятся близко друг к другу в турнирной таблице, однако полтавчане имеют шанс прервать свою серию проигрышей, пишет 24 канал.

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Минимальная победа ЛНЗ

С первых минут команды создавали друг на друга давление. И Ворскла, и ЛНЗ пытались активно атаковать.

Уже на 16-й минуте ЛНЗ смог отличиться ярким голом. Оливье Тилль забил в ворота Ворсклы прямым ударом с углового.

Полтавская команда довольно медленно пыталась развить свои атаки, однако так и не смогла реализовать моменты. До конца матча обе команды так и не смогли воплотить несколько опасных моментов.

Видеообзор матча ЛНЗ – Ворскла

Остальные матчи 30-го тура чемпионата Украины состоятся в субботу, 25 мая, в 15:30.