ЛНЗ – Ворскла 1:0

Гол: Тілль, 16

У першому колі УПЛ команди не змогли визначити сильнішого і зіграли в нічию (0:0). ЛНЗ та Ворскла знаходяться близько один до одного в турнірній таблиці, однак полтавці мають шанс перервати свою серію програшів, пише 24 канал.

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Мінімальна перемога ЛНЗ

З перших хвилин команди створювали один на одного тиск. І Ворскла, і ЛНЗ намагались активно атакувати.

Вже на 16-й хвилині ЛНЗ зміг відзначитись яскравим голом. Олів'є Тілль забив у ворота Ворскли прямим ударом з кутового.

Полтавська команда доволі повільно намагалась розвинути свої атаки, однак так і не змогла реалізувати моменти. До кінця матчу обидві команди так і не змогли втілити кілька небезпечних моментів.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Ворскла

Решта матчів 30-го туру чемпіонату України відбудуться в суботу, 25 травня, о 15:30.