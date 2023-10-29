Амбициозный новичок УПЛ разгромил Оболонь и покинул зону вылета: видеообзор

Олег Дулуб одержал вторую победу во главе ЛНЗ. Черкасская команда достаточно уверенно обыграла крепкую киевскую Оболонь.

ЛНЗ – Оболонь 3:0

Голы: Ковалев, 29, Шестаков, 56, Наумец, 89.

В начале сезона черкасский ЛНЗ существенно усилил состав. Однако большое количество квалифицированных игроков не воплотилось в высокое место в турнирной таблице, пишет 24 Канал.

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Неожиданное поражение Оболони

Команды очень осторожно начали поединок. Первый опасный момент создали гости. Игрок Оболони Приймак пробил рядом со штангой.

Хозяева ответили в середине тайма. После розыгрыша штрафного Ковалев оказался на дальней стойке и переправил мяч в сетку ворот.

На 56-й минуте хавбек ЛНЗ Шестаков воспользовался неуверенной игрой в защите киевлян и удвоил преимущество своей команды. 2:0 – это уже заявка на общий успех.

А под занавес поединка Наумец, заменивший автора второго гола Шестакова, поставил победную точку – 3:0. "Пивовары" довольно неожиданно уступили с крупным счетом.

Благодаря этой победе команда Дулуба покинула зону переходных матчей и поднялась сразу на 10 место. У ЛНЗ 12 очков в 12 поединках.

Оболонь переместилась с 10 на 12 место. У подопечных Валерия Иващенко осталось 12 зачетных баллов.

Видеообзор матча ЛНЗ – Оболонь