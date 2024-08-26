Приручили "львов": ЛНЗ вырвало домашнюю победу у Карпат

В понедельник, 26 августа, львовские Карпаты гостили на поле ЛНЗ. Поединок 4-го тура УПЛ-2024/2025 был перенесен во времени из-за длительной воздушной тревоги в Черкассах.

ЛНЗ – Карпаты 2:1

Голы: Пасич, 61, Яшари, 77 – Чачуа, 34

Матч из-за ракетной атаки был перенесен с 13:00 на 19:00. Накануне этого поединка Карпаты разгромили дома Черноморец 3:0 в рамках 1/16 финала Кубка Украины, пишет 24 Канал.

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Львовский клуб с первых минут взял мяч под свой контроль. Очеретько и Невес открывали под забросы одноклубников. Но до удара дело так и не дошло.

Лишь в середине тайма счет был открыт. На 34-й минуте Карпаты заработали право на угловой. Мяч после борьбы в штрафной хозяев отскочил к Чачуа. Амбросий, который находился вблизи площадки ударом в одно касание пробил мимо Кучеренко. Бильярдный удар, который привел к голу от "львов" – 0:1.

До конца первого тайма голов больше не забивали. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе на табло Карпат.

Во втором тайме больше делали стало у Кемкина. Сразу за несколько минут Пасич дважды угрожал владениям львовян. В обоих эпизодах надежно действовал голкипер. На 61-й минуте ЛНЗ пробил Кемкина. Пасич сравнял цифры на табло – 1:1.

Еще через 16 минут хозяева вышли вперед. Яшари воспользовался передачей Бессала и пробил мимо Кемкина – 2:1.

Финальный свисток зафиксировал победу хозяев 2:1. ЛНЗ нанес Карпатам второе поражение в новом сезоне. После этого матча клуб из Черкасс набрал 9 очков. "Львы" остались при своих 4 баллах.