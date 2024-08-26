ЛНЗ – Карпати 2:1

Голи: Пасіч, 61, Яшарі, 77 – Чачуа, 34

Матч через ракетну атаку був перенесений із 13:00 на 19:00. Напередодні цього поєдинку Карпати розгромили вдома Чорноморець 3:0 у рамках 1/16 фіналу Кубка України, пише 24 Канал.

Варто побачити Карпати презентували третій комплект ігрової форми на сезон, віддавши данину історії боротьби

Львівський клуб із перших хвилин взяв м'яч під свій контроль. Очеретько та Невес відкривали під закидання одноклубників. Але до удару справа так і не дійшла.

Лише у середині тайму рахунок було відкрито. На 34-й хвилині Карпати заробили право на кутовий. М'яч після боротьби у штрафному господарів відскочив до Чачуа. Амбросій, який перебував поблизу майданчика ударом в один дотик пробив повз Кучеренка. Більярдний удар, який привів до голу від "левів" – 0:1.

До кінця першого тайму голів більше не забивали. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги на табло Карпат.

У другому таймі більше робили стало у Кемкіна. Одразу за декілька хвилин Пасіч двічі загрожував володінням львів'ян. В обидвох епізодах надійно діяв голкіпер. На 61-й хвилині ЛНЗ пробив Кемкіна. Пасіч зрівняв цифри на табло – 1:1.

Ще через 16 хвилин господарі вийшли уперед. Яшарі скористався передачею Бессала та пробив повз Кемкіна – 2:1.

Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів 2:1. ЛНЗ завдав Карпатам другої поразки у новому сезоні. Після цього матчу клуб із Черкас набрав 9 очок. "Леви" залишились при своїх 4 балах.