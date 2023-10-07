ВАР испортил настроение Ротаню: Александрия поделили очки в матче с ЛНЗ – видеообзор

В субботу, 7 октября, состоялся матч 10 тура УПЛ, в котором встречались ЛНЗ и Александрия. Команда бывшего тренера "молодежки" снова не сумела одержать победу в чемпионате.

ЛНЗ – Александрия 0:0

В начале чемпионата команда Руслана Ротаня считалась одним из фаворитов на попадание в еврокубковую зону. Однако безвыигрышная серия, растянувшаяся на 7 матчей, отбросила "горожан" в нижнюю часть таблицы УПЛ, пишет 24 Канал.

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"Черная полоса" Ротаня продолжается

На 10-й минуте матча мяч попал в сетку ворот ЛНЗ. Быстрая атака гостей завершилась точным ударом Шулянского. Однако арбитр встречи Александр Каленов после просмотра ВАР отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Погорелого.

Команда Ротаня больше контролировала мяч и создала несколько опасных моментов у ворот Пенькова. Однако воплотить преимущество в голы футболисты Александрии не сумели.

Подопечные Дулуба довольно уверенно "гасили" атакующие потуги "горожан". В конце встречи Геннадий Пасич мог принести победу хозяевам, но его удару не хватало точности.

Обе команды в 10 матчах заработали по 9 очков. В турнирной таблице соперники находятся рядом: ЛНЗ занимает 11-е, а Александрия 12-е место.

Видеообзор матча ЛНЗ – Александрия