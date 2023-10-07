ЛНЗ – Олександрія 0:0

На початку чемпіонату команда Руслана Ротаня вважалася одним з фаворитів на потрапляння в єврокубкову зону. Однак безвиграшна серія, яка розтягнулася на 7 матчів, відкинула "містян" в нижню частину таблиці УПЛ, пише 24 Канал.

До теми Дніпро-1 повертається в боротьбу за медалі: команда Максимова впевнено переграла Верес – відео

"Чорна смуга" Ротаня триває

На 10-й хвилині матчу м'яч потрапив у сітку воріт ЛНЗ. Швидка атака гостей завершилася влучним ударом Шулянського. Проте арбітр зустрічі Олександр Кальонов після перегляду ВАР скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд у Погорілого.

Команда Ротаня більше контролювала м'яч та створила кілька небезпечних моментів біля воріт Пенькова. Проте втілити перевагу в голи футболісти Олександрії не зуміли.

Підопічні Дулуба досить впевнено "гасили" атакувальні потуги "містян". Наприкінці зустрічі Геннадій Пасіч міг принести перемогу господярям, але його удару бракувало влучності.

Обидві команди в 10 матчах здобули по 9 очок. В турнірній таблиці суперники знаходяться поруч: ЛНЗ займає 11-те, а Олександрія 12-те місце.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Олександрія