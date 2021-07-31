Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию гран-при Венгрии

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 11 этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 на Гран-при Венгрии.

Три практики перед стартом квалификации Гран-при Венгрии не давали явного фаворита. Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас ехали примерно в одном темпе и каждый был самым быстрым в одной тренировке.

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В результате квалификацию выиграл Хэмилтон. Пилот Mercedes на своем последнем круге не смог улучшить результат, однако предпоследней попытки хватило для поула. Второе время показал Боттас, а вот Ферстаппен и Серхио Перес лишь замкнули топ-4.

При этом стартовать Red Bull будет на шинах софт, которые быстро приходят в негодность, тогда как Mercedes стартует на медиум.

Результаты квалификации Гран-при Венгрии