Три практики перед стартом кваліфікації гран-прі Угорщини не давали явного фаворита. Макс Ферстаппен, Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас їхали приблизно в одному темпі і кожен був найшвидшим в одному тренуванні.

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В результаті кваліфікацію виграв Хемілтон. Пілот Mercedes на своєму останньому колі не зміг поліпшити результат, однак передостанної спроби вистачило для поула. Другий час показав Боттас, а ось Ферстаппен і Серхіо Перес лише замкнули топ-4.

При цьому стартувати Red Bull буде на шинах софт, які швидко приходять в непридатність, тоді як Mercedes стартує на медіум.

Результати кваліфікації гран-прі Угорщини