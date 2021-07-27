Red Bull воспользовались своим правом обжаловать наказание для Хэмилтона после аварии с Ферстанненом на первом круге Гран-при Великобритании. Уже в девятом повороте болиды гонщиков столкнулись. Болид Ферстаппена вылетел с трассы на скорости 290 километров в час и влетел в отбойники. Нидерландский гонщик был сразу госпитализирован и ночь провел в больнице.

Хэмилтон же за этот эпизод был наказан 10-секундным штрафом. Но даже это не помешало ему выиграть гонку и сократить отставание от Ферстаппена в зачете пилотов с 33 очков до 8.

К теме Хэмилтон праздновал, когда я был в больнице, – Ферстаппен возмутился после жуткой аварии

Для рассмотрения этого дела, в Red Bull должны предоставить новую и важную информацию, которую не учли стюарды при вынесении предварительного решения.

Рассмотрение этого дела состоится в четверг, 29 июля, в 17:00 по киевскому времени, онлайн.

Уже в пятницу, 30 июля, стартует Гран-при Венгрии. Гонка состоится в воскресенье, 1 августа, и начнется в 16:00.