Топовый трансфер в Формуле-1: Льюис Хэмилтон станет пилотом Феррари – детали сделки

Британский пилот Льюис Хэмилтон проведет последний сезон в команде Мерседес. Рекордсмен Формулы-1 решил присоединиться к концерну Феррари с 2025 года.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон неудачно провел кампанию в Формуле-1, не имея ни шанса на борьбу за чемпионство. Британец не выиграл ни одной гонки, но при этом занял третье место в общем зачете.

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Последние 11 лет Льюис выступал за Мерседес, но уже в ближайшее время 39-летний пилот сменит команду. Британские СМИ сообщают, что Хэмилтон станет пилотом итальянской команды Феррари.

Слухи о переходе Льюиса в "лошадей" были еще в начале 2023 года, но летом гонщик продлил контракт с Мерседесом до конца сезона-2025. Однако, по сообщению источника, британец присоединится к Феррари после окончания чемпионата 2024 года.

Именно тогда у итальянской команды закончится контракт с Карлосом Сайнсом. Продлевать соглашение с испанцем Феррари не намерена, поэтому Хэмилтон именно его и заменит и станет напарником Шарля Леклера.

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Напомним, что Льюис является рекордсменом по количеству чемпионств в Формуле-1 на пару с Михаэлем Шумахером. Оба пилота триумфовали по семь раз. Кроме того, британец является лучшим пилотом в истории гонок по количеству выигранных гран-при (103). Однако последний триумф произошел аж в декабре 2021-го.