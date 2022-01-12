Льюис Хэмилтон может завершить карьеру, – СМИ

Будущее Льюиса Хэмилтона в Формуле-1 остается под вопросом. После потери титула на последнем этапе прошлого сезона в битве с Максом Ферстаппеном пилот Mercedes не давал интервью и ушел из всех соцсетей.

Корреспондент Sky Sports Крейг Слейтер сообщил, что пилот Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пока не определился с тем, продолжит ли он карьеру.

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"По состоянию на сегодня, за 69 дней до первых гонок сезона в Бахрейне, ясности нет. Я разговаривал с высокопоставленными источниками, близкими к Хэмилтону, и они не знают, выйдет ли он на старт первой гонки сезона", – сказал Слейтер.

Также по словам журналиста, чем дольше ФИА будет тянуть с выводами по ситуации на последнем круге в Абу-Даби, тем меньше шансов, что мы увидим Хэмилтона на старте следующего года. Именно такое положение дел на сегодня по словам источника, который знаком с ситуацией.

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