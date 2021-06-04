Украинка Лузан стала чемпионкой Европы по гребле

Украинка Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата Европы по гребле. Спортсменка стала лучшей в дисциплине каноэ-одиночка на расстоянии 500 метров.
Лузан автоматически попала в финал, поскольку на Евро заявилось ровно девять девушек в этой дисциплине. Главной соперницей украинки была белоруска Алена Ноздрева – чемпионка мира и Европы в 2018-м и 2019 годах.
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Украинке удалось опередить Ноздреву, а также венгерку Вилаг Баллу, которая финишировала второй, более чем на шесть секунд. Финишное время Лузан – 2:07.235 минуты.
Результаты
- Людмила Лузан (Украина) 2:07.235 минуты
- Вилаг Багга (Венгрия) 2:13.332
- Алена Ноздрева (Беларусь) 2:13.345