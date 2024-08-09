Юбилей на Олимпийских играх-2024: что покорилось украинским гребцам

Олимпийская сборная Украины принимает участие в летних Олимпийских играх-2024, которые завершаются 11 августа. Украинские атлеты продолжают соревнования за медали Игр-2024 в Париже.

Сегодня, 9 августа, украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряную медаль Олимпиады-2024 в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Эта награда стала юбилейной для Украины на летних Олимпийских играх.

Читайте также В шаге от гарантированной медали: Коляденко пробилась в полуфинал вольной борьбы на Олимпиаде

Серебряная медаль Лузан и Рыбачок

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойке. Эта медаль стала 11-й для украинских атлетов на Олимпийских играх-2024 в Париже и 40-й серебряной наградой для Украины за все время участия на летних играх.

Также это 150-я юбилейная медаль для украинских спортсменов на летних Олимпийских играх. Всего в своем активе Украина имеет 38 золотых медалей, 40 серебряных и 72 бронзовые награды.

На Олимпиаде-2024, кроме Лузан и Рыбачок, награды для Украины получили другие украинские атлеты. "Золото" принесли – Ярослава Магучих, Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Бакастова Юлия, Комащук Алина, Александр Хижняк.

Серебряные медали Игр-2024 в Париже получили – Парвиз Насибов, Илья Ковтун, Сергей Кулиш. "Бронзу" имеют Жан Беленюк, Ольга Харлан, Кохан Михаил и Ирина Геращенко.