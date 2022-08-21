Украинская теннисистка Киченок победила на турнире в Цинциннате в парном разряде

В субботу, 21 августа, победы Украины были не только на боксерском ринге. Людмила Киченок стала победительницей турнира WTA 1000 в Цинциннате в парном разряде.

Киченок Людмила / Елена Остапенко – Николь Мелихар-Мартинес / Эллен Перес 2:0 (7:6, 6:3)

Украинской теннисистке в паре с латвийкой Еленой Остапенко просто не было равных в парном разряде в США. В финале украино-латвийский дуэт победил по итогам двух сетов, пишет 24 канал.

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Начало решающего поединка было за соперницами. Мелихар-Мартинес и Перес взяли два стартовых гейма 0:2 и близко не подпускали оппоненток. Переломным моментом в первой партии стал десятый гейм, когда Киченок и Остапенко во второй раз за сет догнали соперниц – 5:5.

Пара во главе с украинкой смогла перевести игру в тай-брейк, где на зубах вырвала победу 7:6.

Вторая партия началась с равной игры от обоих дуэтов. Они поочередно обменивались выигранными геймами, что привело к равным 3:3.

Далее гейма в свой актив добавляла лишь пара Киченок/Остапенко. Три подряд гейма пошли в копилку пары, которые стали чемпионскими для Людмилы и Елены. В итоге – 6:3, победа украино-латвийской пары.

Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко стала победительницей турнира WTA 1000 в Цинциннате в парном разряде.

Людмила отлично играет в этом сезоне с латвийской напарницей. Девушки в такой команде уже побеждали на турнире в британском Бирмингеме на травяном покрытии, а также были призером в Дубае и Истборне.