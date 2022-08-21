Кіченок Людмила / Єлена Остапенко – Ніколь Меліхар-Мартінес / Еллен Перес 2:0 (7:6, 6:3)

Українській тенісистці у парі з латвійкою Єленою Остапенко просто не було рівних у парному розряді у США. У фіналі українсько-латвійський дует переміг за підсумками двох сетів, пише 24 канал.

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Початок вирішального поєдинку був за суперницями. Меліхар-Мартінес та Перес взяли два стартові гейми 0:2 та близько не підпускали опоненток. Переломним моментом у першій партії став десятий гейм, коли Кіченок та Остапенко вдруге за сет наздогнали суперниць – 5:5.

Пара на чолі з українкою змогла перевести гру у тай-брейк, де на зубах вирвала перемогу 7:6.

Друга партія розпочалась із рівної гри від обох дуетів. Вони по черзі обмінювались виграними геймами, що привело до рівних 3:3.

Далі гейми у свій актив додавала лише пара Кіченок / Остапенко. Три поспіль гейми пішли у скарбничку пари, які стали чемпіонськими для Людмили та Єлени. У підсумку – 6:3, перемога українсько-латвійської пари.

Людмила Кіченок у парі з Єленою Остапенко стали переможницями турніру WTA 1000 у Цинциннаті в парному розряді.

Цікаво! Людмила чудово грає у цьому сезоні з латвійською напарницею. Дівчата у такій команді вже перемагали на турніру у британському Бірмінгемі на трав'яному покритті, а також були призерка у Дубаї та Істборні.