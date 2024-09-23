Людмила Киченок переписала историю украинского тенниса, поднявшись на рекордное место в рейтинге

В понедельник, 23 сентября, женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг. Он стал историческим для Украины.

Людмила Киченок повторила национальный рекорд в рейтингах WTA, поднявшись на третью строчку. Лишь однажды представительница Украины занимала такое высокое место в мировом рейтинге, однако это было в одиночном разряде, пишет 24 Канал.

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Фантастическое достижение Киченок

В начале сентября Людмила обновила национальный рекорд в парном разряде после победы с Алёной Остапенко на US Open. Тогда украинская теннисистка поднялась на пятое место.

А уже через две недели она во второй раз переписала историю украинского тенниса. Несмотря на то, что Киченок не участвовала в турнирах в этот период, украинка обошла Габриэлу Дабровски и Элизе Мертенс.

Обновленный рейтинг WTA (парный разряд)

Катержина Синякова (Чехия) – 8780 очков Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 7645 Людмила Киченок (Украина) – 6165 (+2) Габриэла Дабровски (Канада) – 6125 Алена Остапенко (Латвия) – 5948 (+1)

Таким образом, Людмила Киченок повторила общий рекорд Украины в мировых рейтингах любого разряда. Ранее его единолично удерживала Элина Свитолина, которая в 2017 году поднималась на третье место в одиночном рейтинге WTA.

Справка. Нынешний сезон Людмила Киченок начинала на 32-м месте. С начала года она дошла до финала Australian Open, выиграла три трофея, среди которых и американский "мэйджор", и стала самой титулованной украинкой в истории по победам на турнирах серии Grand Slam.

Отметим, что в одиночном разряде украинские теннисистки почти не изменили свои позиции. Лидером на 18-й строчке осталась Марта Костюк, а также стоит отметить личный рекорд Юлии Стародубцевой – 115-е место.