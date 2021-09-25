Слухи о подкупе, коррупции и влиянии большой политики, а также тайных сделках и жадности при определении стран для проведения чемпионата ходят постоянно. И это достигло пика, когда чемпионат мира по футболу 2022 года был вручен Катару – безлюдной стране с крайне жарким летом, без всякого стадиона мирового уровня, населением, преимущественно равнодушным к футболу, но большим количеством денег.

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В эксклюзивных интервью с теми, кто был внутри истории, в этом документальном фильме рассказывается о том, что стоит за тем, как самое большое спортивное событие в мире продавали некоторые из самых высоких официальных лиц международного футбола, и как они потом потеряли свои должности и влияние.

Благодаря уникальным свидетельствам, которые двигают историю, зрители попадут внутрь ФИФА в эпоху Йозефа Блаттера, печальноизвестного экс-президента, который десятилетиями возглавлял мировой футбол. Это был мир, где для некоторых нормальные правила не действовали, а взяточничество и хищения были лишь частью привычного положения дел.

Это почти шекспировский рассказ о деньгах, власти и коррупции, в которой изображены эпатажные персонажи, среди которых американский футболист Чак Блейзер и составитель катарских соглашений Мохамед бен Хаммам. Участниками фильма также будут обличитель с катарской команды, бывший руководитель пресс-службы Блаттера, некоторые великие футболисты, среди которых Юрген Клинсманн и Лэндон Донован, а также сам Йозеф Блаттер.

Первый эпизод ведут расследователи с Sunday Times Хайди Блейк и Джонатан Калверт, где рассказывают о своем невероятное расследовании, которое выявило разгул коррупции в центре ФИФА. Во втором эпизоде будут ​​говорить следователи ФБР и СВД (Службы внутренних доходов), задачей которых было раскрыть преступное поведение в центре организации.

Премьера в Украине состоится 21 октября эксклюзивно на Discovery +.