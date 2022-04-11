Зозуля: Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину

Игрок в стиле "Love is" рассказал о любви в условиях войны. Он также отметил важность помощи вооруженным силам Украины.

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"Любовь – это когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников.

Любовь – это когда мой пятилетний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", – отметил Зозуля.

Футболист также рассказал, что такое любовь на примере украинской диаспоры в Мадриде.

"Любовь – это когда украинцы из Гонконга Aleks Shliakotin, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра"/Cadena de Bondad объединяют свои усилия и 2 машины быстрых, до конца упакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину.

Первая – для наших героев из "Азова", вторая – следует героям в Николаев. Потому что для них любовь – это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", – сказал Роман.

В заключение игрок обратился ко всем украинцам, которые делают все для того, чтобы приблизить победу родной страны.

Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей. Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Ибо каждый делает свое дело с любовью,

– добавил Зозуля.

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