Зозуля: Любов – це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну

Гравець у стилі "Love is" розповів про любов в умовах війни. Він також відзначив важливість допомоги Збройним силам України.

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"Любов – це коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників.

Любов – це коли мій 5-річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда, вони іграшкові, але він того не знає", – зазначив Зозуля.

Футболіст також розповів, що таке любов на прикладі української діаспори в Мадриді.

"Любов – це коли українці з Гонконгу Aleks Shliakotin, українська діаспора в Мадриді та благодійна організація "Ланцюжок добра"/Cadena de Bondad об’єднують свої зусилля і 2 машини швидких, по вінця запаковані усім життєво необхідним, відправляються в Україну.

Перша – для наших героїв з "Азову", друга – прямує героям в Миколаїв. Бо для них любов – це захищати Україну та очищати рідну землю від брудних чобіт рашистських окупантів", – сказав Роман.

На останок гравець звернувся до всіх українців, які роблять все для того, аби наблизити перемогу рідної країни.

Любов – це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну і неймовірно крутих її дітей. Я дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. Вона близько. Бо кожен робить свою справу з любов’ю,

– додав Зозуля.

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