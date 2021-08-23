Люблю здесь жить, – украинский призер Олимпиады отказался менять гражданство
Источник:ютуб-канал ОТДУШИВДУШУ
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал сенсацией Олимпийских игр-2020. Неожиданно для всех Насибов вышел в финал Игр в Токио и получил "серебро". Оказывается, что Парвиз мог выступать за другие страны, однако наотрез отказывается от этого.
Насибов: Выходили на отца, пытались договариваться
23-летний Парвиз Насибов рассказал о том, что ему поступали предложения сменить гражданство. И борец имеет для всех один категорический ответ – "нет!"
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По словам борца, у него было много предложений об изменении гражданства.
Предлагали еще, когда я боролся в кадетах, юниорам, в юном возрасте. Я всегда отказывал и не хотел. Было, что и на соревнованиях подходили,
– рассказал борец.
Насибов заявил, что его отцу предлагали деньги за смену гражданства и, вероятно, квартиру.
"Выходили на отца, пытались договариваться, предлагали какие-то суммы. Наверное, хорошую зарплату, квартиру может. Думаю, сейчас они готовы дать больше, чем раньше", – отметил Парвиз.
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Борец рассказал, что не хочет менять гражданство, ведь ему нравится в Украине.
Раньше я кадет был, а сейчас уже спортсмен взрослого уровня. Я не соглашусь, потому что я здесь вырос, чувствую любовь к себе, мне здесь комфортно и удобно, я люблю здесь жить,
– резюмировал Парвиз.
- "Серебро" Олимпиады пока самое большое достижение Насибова. На двух чемпионатах мира украинец финишировал за пределами топ-10. Только на чемпионате Европе борцу удалось попасть в десятку лучших.