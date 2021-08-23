Насібов: Виходили на батька, намагалися домовлятися

23-річний Парвіз Насібов розповів про те, що йому надходили пропозиції змінити громадянство. Та борець має для всіх одну категоричну відповідь – "ні!"

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За словами борця, у нього було багато пропозицій про зміну громадянства.

Пропонували ще, коли я боровся у кадетах, юніорах, в юному віці. Я завжди відмовляв і не хотів. Було, що й на змаганнях підходили,

– розповів борець.

Насібов заявив, що його батьку пропонували гроші за зміну громадянства і, ймовірно, квартиру.

"Виходили на батька, намагалися домовлятися, пропонували якісь суми. Напевно, хорошу зарплату, квартиру може. Думаю, зараз вони готові дати більше, ніж раніше", – зазначив Парвіз.

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Борець розповів, що не хоче змінювати громадянство, адже йому подобається в Україні.

Раніше я кадет був, а зараз вже спортсмен дорослого рівня. Я не погоджуся, тому що я тут виріс, відчуваю любов до себе, мені тут комфортно і зручно, я люблю тут жити,

– резюмував Парвіз.