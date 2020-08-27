Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко похвастался новой татуировкой, которую набил на ноге.

Он посвятил его родному городу Киеву. На тату изображен символ столицы Украины каштан и надпись на украинском "Киев". Фото с татуировкой футболист показал в своем инстаграме.

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"Люблю мой город", – подписал фото футболист.

Что известно о карьере Дениса Бойко