Воротар київського "Динамо" та збірної України Денис Бойко похизувався новим татуюванням, яке набив на нозі.

Він присвятив його рідному місту Києву. На тату зображено символ столиці України каштан та напис українською "Київ". Фото з татуювання футболіст показав у власному інстаграм.

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"Люблю моє місто", – підписав фото футболіст.

Що відомо про кар'єру Дениса Бойка