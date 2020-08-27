"Люблю моє місто": футболіст "Динамо" набив незвичне тату – фото
Воротар київського "Динамо" та збірної України Денис Бойко похизувався новим татуюванням, яке набив на нозі.
Він присвятив його рідному місту Києву. На тату зображено символ столиці України каштан та напис українською "Київ". Фото з татуювання футболіст показав у власному інстаграм.
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"Люблю моє місто", – підписав фото футболіст.
Що відомо про кар'єру Дениса Бойка
- Вихованець київського "Динамо", в школу "динамівців" потрапив в шестирічному віці. У 2005 році почав грати на професіональному рівні в "Динамо-3" і "Динамо-2". Дебютував у "Динамо-3" 17 вересня 2005 року в матчі "Факел" (Івано-Франківськ) – "Динамо-3" – 4:1.
- Другу половину сезону 2007/08 провів в оренді в київському ЦСКА.
- Влітку 2009 року перейшов в оренду до новачка Прем'єр-ліги київської "Оболоні". У Прем'єр-лізі дебютував 19 липня 2009 року в матчі проти харківського "Металіста" (0:2). Вже на початку 2010 року дію орендного договору було припинено і гравець повернувся до "Динамо". 9 травня у матчі останнього туру з запорізьким "Металургом" дебютував за основний склад "Динамо".
- Влітку 2011 року перейшов в оренду до криворізького "Кривбаса", де протягом всього сезону був основним гравцем команди.
- Перед початком сезону 2012/13 повернувся в київський клуб і майже відразу підписав новий п'ятирічний контракт з "Динамо".