В любимых цветах Петракова: в какой форме сборная Украины сыграет против Уэльса

Осталось всего несколько часов до "финала жизни" с участием сборной Украины. "Сине-желтые" в ключевом матче против Уэльса будут бороться за путевку в Катар.

Цвета, не отпугивающие фарт

Уже в 19.00 будет определяться последний участник чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре. В преддверии финала плей-офф отбора сборные Уэльса и Украины определились с цветом игровой формы.

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Украинцы выйдут на футбольное поле в любимом цвете главного наставника команды Александра Петракова – синем. Голкипер наденет салатовый комплект.

Ранее тренер объяснил почему наша национальная команда так часто играет в синем комплекте формы. Петраков отметил, что просто этот цвет его любим. У него нет такого, что на фарт, просто нравится этот цвет.

Валлийские футболисты примеряют традиционную красную форму, а вратарь будет стоять в рамке ворот в серых тонах.



Цвета комплектов форм сборных на игру / Фото УАФ

Тренерский штаб сборной Украины во главе объявил заявку на поединок. Петраков не стал делать никаких изменений, если сравнивать список команд с предыдущим отборочным матчем против Шотландии.

Обе команды имеют шанс во второй раз в своей истории пробиться на чемпионат мира. "Сине-желтые" последний раз играли на Мундиале еще при Олеге Блохине, а это было 16 лет назад. Валлийцы выходить на ЧМ еще давнее – в 1958 году.

В полуфинале плей-офф отбора "сине-желтые" обыграли шотландцев со счетом 1:3. Авторами глав в составе Украины стали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Уэльс еще в марте победил Австрию в борьбе за путевку в Катар.

Поединок Уэльс – Украина состоится в Кардиффе в 19.00.