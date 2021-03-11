Йоахим Лёв покинет национальную команду Германии уже после Евро-2020. Его преемником может стать бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник.

Кандидат на пост главного тренера

Сам 62-летний немецкий наставник не прочь возглавить родную национальную команду. Сейчас тренер остается без работы, последним его клубом был РБ Лейпциг.

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По его словам, работа в сборной Германии не оставит никого равнодушным: "Сейчас я свободен. Однако, если из Немецкого футбольного союза зазвонят, тогда, когда у меня будет новый клуб, то будет уже поздно".

Ральф Рангник уверен, что его работа со сборной принесет много пользы немецкому футболу. Не исключено, что специалист уже имеет варианты продолжения своей тренерской карьеры.

Главным конкурентом Рангника будет наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который готов пойти на "жертвы" ради работы в национальной команде. 53-летний специалист готов покинуть клуб несмотря на действующее соглашение с англичанами до конца июня 2024 года. Однако "мерсисайдцы" не собираются так просто отпускать наставника, работающего в Англии с 2015 года.