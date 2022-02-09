Лэмпард прокомментировал отсутствие Миколенко из-за сомнительного теста на COVID-19
Источник:ютуб-канал BeanymanSports
Эвертон потерпел первое поражение под руководством Фрэнка Лэмпарда. Наставник прокомментировал отсутствие украинского Виталия Миколенко.
Лэмпард: Это нарушило мои планы
"Ириски" проиграли Ньюкаслу в АПЛ со счетом 3:1. К сожалению, из-за сомнительного теста на коронавирус игру пропустил Виталий Миколенко.
Кстати Миколенко пропустил матч Эвертона из-за подозрения на коронавирус
По словам Фрэнка Лэмпарда, отсутствие украинского защитника стало проблемой для команды и нарушило планы наставника. Отсутствие Миколенко заставила задуматься тренера.
Лэмпард надеется, что к следующему матчу Миколенко успеет вернуться в общую группу.
Это нарушило мои планы, потому что Миколенко – единственный левый защитник, еще к тому же и левша. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть там, против Ньюкасла вы видели Таунсенда,
– сказал тренер Эвертона.
- Это поражение стало первым для Лэмпарда во главе "ирисок".
- Контракт английского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
- Миколенко провел за новую команду три встречи.