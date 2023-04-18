"Это настоящий талант": тренер Челси похвалил Мудрика за игру против Брайтона

Михаил Мудрик продолжает нестабильно выступать в футболке Челси. Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард высказал свое мнение по поводу украинского футболиста.

Михаил Мудрик провел весь матч за Челси против Брайтона. 22-летний левый вингер отдал ассист на Конора Галлахера, забившего единственный "аристократов" в ворота соперника. Но это не позволило команде Фрэнка Лэмпарда победить – 1:2 в пользу "чаек".

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Лэмпард: У Михаила были моменты, когда он выглядел реальной угрозой

После поединка главный тренер Челси Лэмпард прокомментировал игру украинца в матче против Брайтона. Наставник отметил Михаила и подчеркнул, что команда должна больше играть на левого вингера сборной Украины, но называет украинца еще "сырым".

У Михаила были моменты, когда он казался реальной угрозой. Нам необходимо попытаться найти способы создавать моменты для него на регулярной основе. Мне нравится работать с ним. Вы должны понимать, что он новый игрок и недавно в АПЛ. Это настоящий талант, хотя пока и сыр. Важно, как мы сможем внедрить его в команду,

– сказал Лэмпард.

Челси после 31 тура занимает лишь 11 позицию. В активе "аристократов" есть 39 очков.

Мудрик перешел в Челси 15 января 2023 года. Договор рассчитан до конца июня 2031 года.

С тех пор провел в футболке лондонцев 11 матчей, отличившихся 2 голевыми передачами.

Адаптация Михаила в Англии продолжается очень сложно. Украинец в основном начинает поединки из запаса, а изредка выходит из старта.

18 апреля Челси дома примет Реал в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала. Первая игра закончилась в пользу "сливочных" 2:0. За этим поединком Мудрик наблюдал со скамейки запасных, хотя в течение некоторого времени разминался у линии поля.