Миколенко получил похвалу от Лэмпарда: не обошлось без упоминания ситуации в Украине

Защитник Виталий Миколенко не пропустил в этом сезоне ни одного матча за Эвертон в чемпионате Англии. После игры с Фулхэмом украинец получил свою порцию похвалы от главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда.

Эвертон сыграл на выезде против Фулхэма в субботу, 29 октября. Матч закончился без забитых голов. Следовательно, Эвертон набрал одно очко.

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После матча Лэмпард дал флеш-интервью, где отдельно похвалил Миколенко за этот матч.

"Я очень доволен Миколенко. Он тихий парень, и он, очевидно, многое добивается. Но то, как он стал настоящей частью нашей команды, впечатляет. И я знаю, что он может стать лучше", – приводит слова Лэмпарда официальный сайт Эвертона.

В то же время журналист SkySports Бен Граундс приводит несколько более широкую цитату Лэмпарда относительно Миколенко: "На прошлой неделе он был несколько большей угрозой, но в обороне он был сильным и выносливым с хорошей позицией на дальней штанге. Он тихий парень, особенно если учесть, что происходит дома у него жизни. Я очень доволен Миколенко".

Следует отметить, что в этом сезоне Миколенко провел все 13 матчей за Эвертон в АПЛ, выходя в стартовом составе. Только в матче против Брентфорда его заменили на 86-й минуте. А единственная игра, которую он провел на скамейке запасных в этом сезоне – против Флитвуда в Кубке футбольной лиги.