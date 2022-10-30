Евертон зіграв на виїзді проти Фулхема в суботу, 29 жовтня. Матч закінчився без забитих голів. Відтак Евертон набрав одне очко.

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Після матчу Лемпард дав флешінтерв'ю, де окремо похвалив Миколенка за цей матч.

"Я дуже задоволений Миколенком. Він тихий хлопець, і він, очевидно, багато чого досягає. Але те, як він став справжньою частиною нашої команди, вражає. І я знаю, що він може стати кращим", – приводить слова Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Водночас журналіст SkySports Бен Граундс наводить дещо ширшу цитату Лемпарда щодо Миколенка: "Минулого тижня він був дещо більшою загрозою, але в обороні він був сильним і витривалим з хорошою позицією на дальній штанзі. Він тихий хлопець, особливо якщо врахувати, що відбувається вдома в його житті. я дуже задоволений Миколенком".

Варто відзначити, що в цьому сезоні Миколенко провів усі 13 матчів за Евертон в АПЛ, виходячи у стартовому складі. Лише у матчі проти Брентфорда його замінили на 86-й хвилині. А єдина гра, яку він провів на лаві запасних в цьому сезоні – проти Флітвуда в Кубку футбольної ліги.