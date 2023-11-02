Месси отказался делать фото с нажившимся на его авторитете президентом Барселоны

В предпоследний день октября 2023-го все поклонники футбола узнали имя обладателя "Золотого мяча". Официальная церемония подтвердила имя Лионеля Месси, которому уже давно отдали эту награду.

После официальной церемонии награждения "Золотого мяча" произошел один момент, подтвердивший, что уход Лионеля Месси из Барселоны не стал таким теплым, как это должно было быть. Аргентинец отказался от совместной фотографии с президентом "блаугранас" Жоаном Ляпортом.

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Никаких общих фото

Руководитель испанского гранда хотел сделать фото с двумя победителями "Золотого мяча", которые представят или раньше представляли Барселону – Айтаной Бонмати и Лео.

Однако Месси, для которого этот "Золотой мяч" стал 8-м в карьере, публично показал, что негативно относится к президенту Барсы, ведь уверен, что Ляпорт использовал его во время предвыборной кампании, чтобы получить желанный пост. Произошло это в момент, когда сторонам не удалось ударить по рукам нового контракта.

Поэтому Месси сделал фото только с лучшей футболисткой мира – Айтаной Бонмати.

Отметим, что ранее в СМИ была фейковая информация о встрече Месси и Ляпорта. Но после реакции Лео, журналист извинился за свою лживую информацию.

Напомним, что 36-летний вингер выступал за Барселону с 2000 по 10 августа 2021 года.

За спиной Лео 778 матчей в футболке каталонского клуба (больше всего в карьере за одну команду) – 672 гола и 303 ассиста.

Из "блаугранаса" Лионель выиграл 35 трофеев.

С августа 2021 по середину июля 2023 выступал за ПСЖ, где провел свой не лучший период в карьере. А теперь играет за океаном за Интер Майами.

Следует отметить, что в футбольном сообществе не согласны с результатами "Золотого мяча" и победой Месси. Многие просто не понимают, почему Лионель взял уже эту свою восьмую награду.