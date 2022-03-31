Дахновський: Гратимемо після перемоги
Півзахисник Вереса взяв участь у благодійному турнірі ЗСУ Cup. Віталій Дахновський звернувся до Володимира Зеленського з проханням допомогти продовжити чемпіонат України за межами країни.
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Після чого футболіст вибачився за емоції та перепросив у президента.
Ляпнув дурницю. Хочу попросити у всіх вибачення. Так, президенту країни є чим займатись і без футболу. Гратимемо після перемоги. Слава Україні,
– сказав Дахновський.
Футболіст рівненського клубу зазначав, що Володимир Зеленський міг би допомогти українському футболу дограти другу частину сезону за кордоном. На думку Дахновського, УЄФА підтримала б таку ініціативу.
На зимову перерву Верес пішов дев'ятим, маючи у своєму активі 23 очки.
Що відомо про Віталія Дахновського
- 23-річний лівий півзахисник виступає за Верес із 2020 року.
- У сезоні-2021/2022 Дахновський відіграв 17 матчів, у яких відзначився 2 гольовими передачами.
- Контракт футболіста з рівненським клубом розрахований до кінця червня 2022-го.