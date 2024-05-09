"Было действительно плохо": лучшая биатлонистка мира едва не завершила карьеру в 2022 году

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла Большой хрустальный глобус по итогам прошлого сезона. Однако этого могло не случиться, если бы в 2022 году она решилась на завершение карьеры.

По итогам минувшего сезона-2023/24 общий зачет Кубка мира по биатлону выиграла итальянка Лиза Виттоцци. 29-летняя спортсменка опередила на 23 балла француженку Лу Жанмонно.

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Лиза Виттоцци хотела завершить карьеру

Виттоцци рассказала, что могла спрятать винтовку в кейс в 2022 году, после Олимпийских игр в китайском Пекине. Хорошо, что она передумала.

"Я думала о том, чтобы уйти из спорта после Олимпиады в Пекине. Там я достигла самой низкой точки. Было так много страданий, я больше не получала удовольствия. Все это было тяжким бременем. Мне было по-настоящему плохо.

Олимпиада стала последним шагом к тому, чтобы сказать себе: "Окей, я должна начать все сначала". Я ждала ее окончания с огромной радостью и думала: наконец-то начинается еще один четырехлетний период, и я могу начать с нуля", – сказала Виттоцци.

В прошлом сезоне Лиза Виттоцци впервые в карьере выиграла личную золотую награду чемпионата мира, показав лучший результат в индивидуальной гонке.