За підсумками минулого сезону-2023/24 загальний залік Кубка світу з біатлону виграла італійка Ліза Віттоцці. 29-річна спортсменка випередила на 23 бали француженку Лу Жанмонно.

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Ліза Віттоцці хотіла завершити кар’єру

Віттоцці розповіла, що могла заховати гвинтівку в кейс у 2022 році, після Олімпійських ігор у китайському Пекіні. Добре, що вона передумала.

"Я думала про те, щоб піти зі спорту після Олімпіади в Пекіні. Там я досягла найнижчої точки. Було так багато страждань, я більше не отримувала задоволення. Усе це було тяжким тягарем. Мені було по-справжньому погано.

Олімпіада стала останнім кроком до того, щоб сказати собі: "Окей, я повинна почати все спочатку". Я чекала її закінчення з величезною радістю і думала: нарешті починається ще один чотирирічний період, і я можу почати з нуля", – сказала Віттоцці.

До слова. У минулому сезоні Ліза Віттоцці вперше в кар'єрі виграла особисту золоту нагороду чемпіонату світу, показавши найкращий результат в індивідуальній гонці.