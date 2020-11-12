Англійський "Ліверпуль" зіштовхнувся з кадровими втратами на позиції центрального оборонця. З досвідчених центрбеків у розпорядженні наставника "червоних" Юргена Клоппа тільки Жоель Матіп.

Захисник "Ліверпуля" Джо Гомез отримав серйозну травму в збірній Англії. Про це інформує сайт "Ліверпуля".

До речі Головний захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк може не зіграти до кінця сезону

Що відомо про травму Гомеза

12 листопада 23-річний футболіст був успішно прооперований в Лондоні. Лікарі працювали з колінним суглобом лівої ноги, який гравець пошкодив під час тренування збірної Англії.

У Гомеза не пошкоджені зв'язки коліна. Англієць буде проходити реабілітацію під керівництвом клубних лікарів.

У "Ліверпулі" припускають, що Гомез пропустить значну частину сезону-2020/21.

Кадрова біда "Ліверпуля"

У середині жовтня серйозної травми зазнав лідер захисту "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк. Він вибув, ймовірно, до кінця сезону після підкату воротаря "Евертона" Джордана Пікфорда.

З центрбеків у розпорядженні Клоппа тільки Жоель Матіп і недосвідчені Натаніель Філліпс та Сепп Ван ден Берг.