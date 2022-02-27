Ливерпуль стал победителем Кубка английской лиги: пенальти пробивали даже голкиперы

В воскресенье, 27 февраля, Челси и Ливерпуль поспорили за победу в Кубке Англии. Обладателя трофея определили только в серии послематчевых пенальти.

Челси – Ливерпуль 0:0 (по пен. 10:11)

Уже в начале матча аристократы могли выйти вперед. Пулишич откликнулся на классную передачу Аспиликуэты, но убежище не смогло пробить голкипера соперника, сообщает 24 канал.

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В середине первого тайма мяч поразил игрока Челси, но главный арбитр встречи никак не отреагировал на это.

Через четыре минуты опасно было у ворот "пенсионеров". С ударом Мане справился Менди, похваставшийся ярким сейвом.

В конце первой 45-минутки Маунт из пределов штрафной упустил прекрасный момент забить, мяч пролетел вдали от ворот.

Первая часть встречи окончилась нулевой ничьей.

Незачтенные голы

В начале второго тайма Салах оказался на газоне в штрафной Челси. Но судья снова разрешил борьбу и не указал на 11 метров.

На 49-й минуте Маунт стал неудачником эпизода. Футболист обыграл вратаря, ему оставалось только попасть в пустые ворота, но стойка спасла владение гостей. Легче было попасть, чем не попасть.

Невероятная серия пенальти

Ливерпулю удалось забить. Мане головой сбросил на Матипа, который тоже головой засунул мяч в ворота "аристократов". Судья побежал смотреть эпизод на видеоповторе. После чего отменил взятие ворот через офсайд.

Команды перевели игру в дополнительное время. На этот раз Лукаку вывел Челси вперед. Но снова после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда.

Как футболисты не старались, но забить в течение 30 дополнительных минут не удалось. Фанатов ждала любимая часть – послематчевые пенальти.

Серия пенальти была безупречной и напряженной. Футболисты поочередно расстраивали голкиперов. Дело дошло до того, что к 11-метровой отметке были вынуждены подойти голкиперы Челси и Ливерпуля.

Келлехер забил 11-й результативный пенальти в серии, а вот неудачником стал Кепа. Вратарь Челси пробил высоко над воротами. Кажется, Аррисабалага забыл, что нужно было попасть в рамку ворот, а не подальше от них.

В итоге – 10:11 по пенальти. Ливерпуль – победитель Кубка английской лиги.